64 ألف طالب يؤدون امتحان مادتي الدراسات والهندسة بالشهادة الإعدادية ببني سويف

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، غدا الإثنين ، مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة، على أن تختتم الخميس 23 من نفس الشهر بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية .

ومن جانبها أعلنت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن ما يزيد عن 64 ألف طالبا وطالبة يؤدون الامتحان خلال 320 لجنة على مستوى المحافظة موزعين على قطاعين: قطاع " أ" ويشمل 158 لجنة بإجمالي 33710 طالبا وطالبة ويضم إدارات ( بني سويف ، الفشن ، الواسطى ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية وقطاع "ب " ويشمل 162 لجنة بإجمالي 31695 طالبا وطالبة ويضم إدارات ( ببا ، اهناسيا ، سمسطا ، ناصر ) .



وأكدت “الهواري”، أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ‏امتحانات نهاية الفصل الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى ترؤسها عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، مع موجهي عموم المواد ومديري إدارات التعليم ورؤساء اللجان، ورؤساء لجان النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة ومسؤولي الأمن والشؤون القانونية والمتابعة وشؤون الطلاب، والمطبعة السرية والإحصاء، لمناقشة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب .



وقالت أمل الهواري مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، إن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، ستكون في أجواء هادئة وآمنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة.



وأكدت أنه تم تجهيز جميع المدارس لضمان بيئة مناسبة للطلاب، حيث تم الإنتهاء من طباعة الامتحانات بسرية تامة، إضافة إلى إجراء صيانة بسيطة في المدارس لضمان توفير الأجواء المناسبة، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط الامتحانية.



وأوضحت وكيل تعليم بني سويف، أنه تم تجهيز عدد من المدارس الثانوية بلجان امتحانية مزودة بالكاميرات لمراقبة سير الامتحانات،وأن هذه الخطوة تضمن وجود مراقبة دقيقة على سير العملية الامتحانية .



كما لفتت وكيل التعليم إلى توجيهاتها لرؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية،المنظمة للعملية الامتحانية منفتح اظرف الأسئلة في موعدها، والتوقيع على محضر تسليم الأسئلة وإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان



هذا بالإضافة إلى حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ،والتشديد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

مع ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية في حالة وجود اي حالة شغب لإبلاغ الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصا على سلامة المعلمين وإلزام المشاغب بدفع قيمة اي تلفيات يتسبب بها .