كل ما تريد معرفته عن مكالمات الواي فاي وطريقة تشغيلها

في إطار سعيه لتحسين تجربة المستخدمين، يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة جديدة تسمح بإجراء المكالمات عبر شبكة الواي فاي (WiFi Calling) في مصر.

تهدف الخدمة إلى توفير بديل عملي للمناطق التي تعاني من ضعف تغطية شبكات المحمول، مما يضمن اتصالًا أكثر استقرارًا وجودة.

ما هي خدمة الاتصال عبر الواي فاي؟

تتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الواي فاي بدلاً من الاعتماد على شبكة المحمول التقليدية. ولا تحتاج إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية، حيث تعتمد بشكل مباشر على رقم هاتفك، مما يجعلها بسيطة وسهلة الاستخدام.

كيفية تفعيل واستخدام خدمة WiFi Calling:

1. التأكد من توافق الهاتف:

تأكد من أن هاتفك يدعم ميزة الاتصال عبر الواي فاي. يمكنك التحقق من ذلك من خلال دليل المستخدم الخاص بالهاتف أو موقع الشركة المصنعة.

2. التأكد من دعم مشغل الاتصالات:

تحقق من أن شركة الاتصالات التي تتعامل معها توفر هذه الخدمة. يمكنك التواصل مع خدمة العملاء أو زيارة موقع الشركة للحصول على هذه المعلومات.

3. تفعيل الخدمة:

قم بتشغيل خدمة WiFi Calling إما عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء أو من خلال تطبيق الشركة الخاص بإدارة الخدمات.

4. الاتصال بشبكة واي فاي:

تأكد من الاتصال بشبكة واي فاي موثوقة وسريعة لضمان جودة المكالمات.

5. تفعيل الخدمة على الهاتف:

- افتح إعدادات الهاتف.

- انتقل إلى قسم "الشبكات والاتصالات" أو "إعدادات المكالمات".

- قم بتفعيل خيار "WiFi Calling".

6. إجراء المكالمات:

استخدم تطبيق الاتصال العادي على هاتفك لإجراء المكالمات. سيختار الهاتف تلقائيًا بين شبكة المحمول وشبكة الواي فاي بناءً على جودة الإشارة المتاحة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستفادة من خدمة الاتصال عبر الواي فاي لتحسين تجربة الاتصال الخاصة بك، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية شبكات المحمول.