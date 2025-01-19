دراما رمضان.. مسلسلات الأجزاء تغزو الموسم الرمضاني

"العتاولة" يستثمر النجاح.. "المداح" التحدي الخامس.. هشام ماجد كوميديا منتظرة

يستعد صناع الدراما خلال تلك الأيام، للموسم الرمضاني المقبل لعام ٢٠٢٥، ويعكف كل فريق عمل على السعي للانتهاء قبل بداية الشهر الكريم، ومع تزاحم موسم دراما رمضان بالأعمال الجديدة، يطل علينا عدد كبير من النجوم بسلسلة أجزاء لنفس العمل، وذلك بعد نجاح كبير حققته الأجزاء الأولى.

ولعل أبرز الأعمال المشاركة بسلسلة أجزاء؛ مسلسل "المداح" والذي يقدم نجاحات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، فيما ينضم فريق بالجزء الثاني، مستمراً نجاح الجزء الأول، فيما يخشى بعض النجوم المشاركات بأعمال أجزاء خوفاً من الملل الذي قد يصيب المشاهد، إلى جانب رغبة من الفنان البحث عن الجديد، وفي التقرير التالي نرصد لكم أعمال الأجزاء خلال موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "العتاولة ٢"

في إطار من الدراما الشعبية، حقق مسلسل العتاولة نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي، وقدم البطولة الجماعية بشكل مميز لنجوم الصف الأول على المستوى السينمائي والدرامي، وكل بطل منهم له جمهوره الخاص وهو ما ساهم بشكل كبير في حالة النجاح التي تحققت، إلى جانب الاهتمام بإتاحة الفرص للنجوم الشباب خلال الجزء الأول.

إلى الجانب الكوميدي الذي ظهر بشكل كبير خلال أحداث المسلسل، من خلال عدد من المواقف غير المتوقعة من عالم المجرمين بطرح كوميدي ساخر.

وينتظر الجمهور ما سيقدمه صناع العمل خلال الجزء الثاني، وهل يحقق نفس النجاح أم يتفوق، أم يخفق في إقناع الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، زينب العبد، زينة، والإخراج أحمد خالد موسى.

كامل العدد ٣

حقق مسلسل كامل العدد نجاحا كبيرا خلال الجزء الأول والثاني، واستطاعت ثنائية الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، من تحقيق تفاهم وتناغم فني بشكل كبير مع الجمهور، وظهرت من خلال ردود الفعل عن المسلسل في الجزء الأول والثاني.

وارتبط الجمهور بأحداث وأبطال العمل بشكل كبير، خاصةً وأن الأعمال الاجتماعية من تلك النوعية تحقق النجاح وترتبط بها الأسرة العربية كلها.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، تأليف رنا أبو الريش والإخراج خالد الخلفاوي.

المداح ٥

نجح الفنان حمادة هلال من مفاجأة الجميع، وذلك بقدرته على تقديم مسلسل يستمر عرضه ونجاحه على مدار أربعة أعوام متتالية، ويأتي التقدير للفنان حمادة هلال أنه في الأصل يقدم أعمالا فنية، ولكن بخلفية غنائية، إلا أنه على مدار تاريخه السينمائي والدرامي، أثبت أنه أحد أهم نجوم الغناء المشاركين في التجارب الفنية.

قدم المسلسل خلال مواسم العرض في السنوات الماضية، من فرض منافسة خلال الموسم الرمضاني، وأصبح رقم في معادلة الأعمال المتنافسة كل عام، ورغم أن المسلسل من طبيعة الأعمال التى تفتح ملفات الجن والعالم السفلي، إلا أن الجمهور تعلق بالأحداث كثيراً وارتبط بالمسلسل فى كل موسم درامي.

المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، مي سليم، حمزة العيلي، تامر شلتوت، حنان سليمان، والإخراج أحمد سمير فرج.

أشغال شقة ٢

حقق المسلسل الكوميدي "أشغال شقة" نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري والعربي، واستطاع أن يحجز مكان وسط الأعمال الكوميدية المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويقدم المسلسل تفاصيل الحياة الاجتماعية الزوجية بطرح كوميدي وساخر لاقي قبولاً كبيراً مع الجمهور، من خلال المواقف الكوميدية التي تشابه حياة الجمهور، وهو ما خلق حالة من الانتماء للعمل، وشعور المشاهد أنه جزء من تلك الأحداث والقضايا الاجتماعية التي يقدمها المسلسل، ويطرحها بشكل مبسط وكوميدي دون ابتذال.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، انتصار، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج خالد دياب.

جودر ٢

ينتمي مسلسل جودر الأعمال القصصية التاريخية، وقدم المسلسل في الجزء الأول معالجة جديدة لقصص ألف ليله وليله، والتي لها باع كبير في التاريخ الدرامي والتراثي، وقدمت الكثير من الأعمال الخاصة بهذا الإرث، وذلك على مدار السنوات الماضية، وحقق منها النجاح، ومنها من لم ينجح، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لأسرة المسلسل.

ومن عوامل نجاح المسلسل الجزء الأول، هو الابتعاد عن النمط والتكرار من خلال سرد الأحداث، وأيضاً تقديم كل فنان أداء من خلال الدور دون أي تكلف أو الإفراط في الصبغة التاريخية التي تصيب بعض الأعمال الفنية.

المسلسل بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ونور، ووفاء عامر، تأليف أنور عبدالمغيث، والإخراج إسلام خيرى.