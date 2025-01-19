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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة من مران الغد

جروس
جروس
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية..

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت ، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة .

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