رئيس شركة العاصمة الإدارية والمتحدة للرياضة يساندان منتخب مصر لكرة اليد أمام كرواتيا

يتواجد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، و محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الاعلامية ، برفقة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا ، في مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر إقامتها في التاسعة و النصف مساء اليوم الاحد بمونديال كأس العالم لكرة اليد .



وتذاع مباراة منتخب مصر لكرة اليد امام كرواتيا عبر قنوات أون تايم سبورتس بتعليق خالد خيري ضمن مونديال اليد والذي يقام بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الأرجنتين والبحرين في أولى مبارياته بالبطولة، ليضمن التأهل إلى الدور الرئيسي بشكل رسمي، ويتبقى لقاء كرواتيا في ختام دور المجموعات لحسم التأهل في صدارة في المجموعة.



ويتواجد منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 18 لاعبًا كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك)، محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)، بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، ياسر سيف (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).