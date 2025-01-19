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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد السيد

محمد السيد
محمد السيد
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمد السيد لاعب وسط الفريق التي تعرض لها خلال مباراة إنيمبا النيجيري، التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "محمد السيد شعر بإجهاد في عضلة السمانة".

وتابع: "الإصابة طفيفة والجهاز الطبي فضل عدم استكمال اللاعب للمباراة  لمنحه راحة".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

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