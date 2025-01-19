مكالمات واي فاي.. كل ما تريد معرفته عن الخدمة قبل تفعيلها غدًا

الأحد 19/يناير/2025 - 10:10 م

ينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق خدمة مكالمات واي فاي (WiFi Calling) في مصر.

وتستعد شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لإطلاق هذه الخدمة، التي تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصال في كافة المناطق، خاصة في الأماكن التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية، حيث ستكون مكالمات الواي فاي بديلًا مناسبًا لإتمام المكالمات في تلك المناطق.

تعتبر خدمة مكالمات واي فاي أو WiFi Calling ثاني الخدمات الرقمية التي يطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الشهر الحالي، بعد إطلاق خدمة الشريحة الإلكترونية (eSIM) في ديسمبر الماضي.

تتيح خدمة مكالمات واي فاي إجراء المكالمات عبر الإنترنت بدلًا من الاعتماد على الشبكات الخلوية التقليدية، باستخدام نفس رقم العميل وبتكلفة دقيقة عادية.

تفعيل مكالمات واي فاي في مصر خلال ساعات

ما هي مكالمات واي فاي WiFi Calling؟

مكالمات واي فاي Wi-Fi هي تقنية تتيح لك إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية باستخدام شبكة Wi-Fi بدلًا من الاعتماد على الإشارة الخلوية. على عكس المكالمات التقليدية التي تعتمد على شبكة شركة الاتصالات، يتم توجيه المكالمات عبر الإنترنت، مما يتيح إجراء مكالمات واضحة حتى في المناطق ذات الإشارة الخلوية الضعيفة.

وتعد مكالمات واي فاي Wi-Fi أداة مفيدة لتحسين الاتصال في الأماكن التي يصعب فيها الحصول على شبكة خلوية قوية.

كم تكلفة الاتصال عبر الواي فاي؟

أسعار مكالمات واي فاي Wi-Fi تعتمد على شركة الاتصالات، وتقدم شركات المحمول الأربعة الخدمة بتكلفة دقيقة عادية، بنفس الرقم.

كيف تعمل مكالمات واي فاي؟

عند إجراء مكالمة عبر الواي فاي، يتم تحويل الصوت إلى بيانات ثم إرسالها عبر الإنترنت، على غرار خدمات VoIP مثل Skype. ومع ذلك، يتم دمج مكالمات Wi-Fi في تطبيق الاتصال الافتراضي على الهاتف، ما يجعلها مشابهة تمامًا للمكالمات العادية. تدعم أغلب الهواتف الذكية الحديثة، بما في ذلك أجهزة iOS وAndroid، هذه الميزة.

مميزات مكالمات واي فاي

تحسين جودة المكالمات: في الأماكن ذات الإشارة الضعيفة، يمكن لمكالمات الواي فاي تحسين وضوح المكالمة. اتصال سلس: تتيح لك مكالمات الواي فاي التبديل بسلاسة بين شبكة الواي فاي والشبكة الخلوية دون انقطاع المكالمة. الكفاءة من حيث التكلفة: توفر المكالمات عبر الواي فاي المال، خاصة في المكالمات الدولية.

عيوب مكالمات واي فاي:

الاعتماد على شبكة الواي فاي: إذا كانت شبكة الواي فاي غير مستقرة أو غير متاحة، فقد تتأثر جودة المكالمة. استهلاك البيانات: قد تستهلك مكالمات الواي فاي بعض البيانات، مما يؤدي إلى فرض رسوم إضافية.

الأجهزة التي تدعم الاتصال عبر Wi-Fi

تختلف سياسات شركات الاتصالات في دعم الاتصال عبر الواي فاي، وبعض الأجهزة قد لا تدعمه. ومع ذلك، تدعم العديد من الهواتف الذكية الحديثة هذه الميزة.

كيفية تفعيل مكالمات واي فاي Wi-Fi على جهازك

أجهزة iOS:

افتح تطبيق الإعدادات. انتقل إلى "الهاتف" واضغط على "مكالمات Wi-Fi". قم بتفعيل الخيار.

أجهزة Android:

افتح تطبيق الإعدادات. اختر "الاتصالات" أو "الشبكة والإنترنت". اختر "مكالمات Wi-Fi" وقم بتفعيلها.

كيفية تعطيل الاتصال عبر Wi-Fi

أجهزة Android : انتقل إلى "الإعدادات" > "الاتصال المتقدم" > "الاتصال عبر Wi-Fi" واضغط على إيقاف.

: انتقل إلى "الإعدادات" > "الاتصال المتقدم" > "الاتصال عبر Wi-Fi" واضغط على إيقاف. أجهزة iOS: انتقل إلى "الإعدادات" > "الخلوي" > "مكالمات Wi-Fi" وأوقف تشغيل الميزة.

المشكلات الشائعة وكيفية إصلاحها

تأكد من أنك متصل بشبكة إنترنت مستقرة وسريعة.

حاول إعادة تشغيل جهازك.

تحقق من وجود تحديثات للبرنامج.

اتصل بشركة الاتصالات للتحقق من تمكين الاتصال عبر Wi-Fi على حسابك.

مقارنة مع البدائل الأخرى

مكالمات Wi-Fi مقابل المكالمات الخلوية التقليدية : تعتبر مكالمات الواي فاي أفضل في المناطق ذات الإشارة الضعيفة، بينما المكالمات التقليدية أكثر موثوقية في الأماكن ذات الإشارة القوية.

: تعتبر مكالمات الواي فاي أفضل في المناطق ذات الإشارة الضعيفة، بينما المكالمات التقليدية أكثر موثوقية في الأماكن ذات الإشارة القوية. مكالمات Wi-Fi مقابل تطبيقات VoIP: على عكس تطبيقات مثل WhatsApp وSkype، تكون مكالمات Wi-Fi جزءًا من النظام الافتراضي للهاتف، مما يجعلها أسهل في الاستخدام.

مخاوف محتملة لمكالمات Wi-Fi

الجودة : تعتمد جودة المكالمات على قوة شبكة الواي فاي. في حال كان الاتصال ضعيفًا، قد تنقطع المكالمة أو يحدث تأخير.

: تعتمد جودة المكالمات على قوة شبكة الواي فاي. في حال كان الاتصال ضعيفًا، قد تنقطع المكالمة أو يحدث تأخير. الخصوصية والأمان : قد تكون هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة. يمكن استخدام VPN لحماية خصوصيتك عند إجراء مكالمات عبر شبكات غير آمنة.

: قد تكون هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة. يمكن استخدام VPN لحماية خصوصيتك عند إجراء مكالمات عبر شبكات غير آمنة. حدود الأجهزة والشبكات: قد لا تدعم جميع الأجهزة الاتصال عبر Wi-Fi، وقد تفرض بعض شركات الاتصالات قيودًا أو رسومًا إضافية.

مستقبل مكالمات Wi-Fi

من المتوقع أن تشهد مكالمات Wi-Fi تحسينات مستقبلية، مثل التكامل مع شبكات WiFi 5G التي توفر سرعات أعلى واتصالات أكثر استقرارًا، بالإضافة إلى تعزيز الأمان.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى تطبيق خاص لإجراء مكالمات عبر Wi-Fi؟

لا، فالميزة مدمجة في معظم الهواتف الذكية الحديثة.

هل هناك تكلفة إضافية للاتصال عبر Wi-Fi؟

لا، المكالمات تحتسب ضمن دقائقك أو ضمن خطتك العادية.

ماذا يحدث إذا خرجت من نطاق شبكة Wi-Fi أثناء المكالمة؟

يتم الانتقال تلقائيًا إلى شبكة الهاتف المحمول إذا كانت الإشارة قوية.

هل يمكنني استخدام مكالمات Wi-Fi عند السفر دوليًا؟

نعم، ويمكنك تجنب رسوم التجوال الدولي عند الاتصال عبر شبكة Wi-Fi.