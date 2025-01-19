وزير الشباب يشهد مقابلات المتقدمين للتطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام مقابلات المتقدمين لبرنامج التطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، والتي تُنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة وبالشراكة مع منظمة اليونيسف، استعدادًا لانطلاق المعرض في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره بالشباب المصري المتحمس للمشاركة في برنامج “أنا متطوع”، الذي يُعزز قيم التطوع والعمل الجماعي ويُسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على دعم الفعاليات الوطنية الكبرى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات الشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة ثقافية مهمة تسلط الضوء على إبداعات الشباب وجهودهم في خدمة المجتمع.

وشهدت هذه النسخة من البرنامج تقدم أكثر من 15,000 شاب وفتاة، وتم إجراء المقابلات الشخصية لأكثر من 2,000 متقدم بمقر المركز الأولمبي بالمعادي، حيث ضمت لجنة المقابلات عددًا من القيادات والخبراء، منهم د. أمل جمال استشاري مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى مجدي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، ومصطفى عز العرب معاون الوزير لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية ومؤسس برنامج أنا متطوع.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أكبر حدث ثقافي في مصر، ويشهد هذا العام مشاركة 80 دولة و1,345 ناشرًا وأكثر من 600 فعالية ثقافية.

وتتميز الدورة الجديدة بمشاركة سلطنة عمان كضيف شرف، وتكريم الدكتور أحمد مستجير كشخصية المعرض. كما تقدم الدورة فعاليات خاصة مثل صالة الكتب المخفضة ومؤتمرات ثقافية جديدة بمشاركة 10 دول للمرة الأولى.

واختتم الوزير كلمته قائلاً: “نؤمن أن الشباب هم الركيزة الأساسية لأي تقدم. وبرنامج “أنا متطوع” ليس مجرد فرصة لتنظيم حدث ثقافي، بل هو خطوة نحو بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية وصنع التغيير الإيجابي في المجتمع.