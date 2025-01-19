الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، على نظيره كرواتيا فى الشوط الأول بنتيجة 14/11، في المواجهة التى تجمعهما حاليا بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

ويسعى "باستور" إلى مواصلة سلسة الانتصارات والنتائج الثقيلة بعدما فاز فى أول مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة .

ويرتدي منتخب مصر الزي الأسود في مواجهة منتخب كرواتيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وتضم قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي).