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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

• الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

• الدكتور هاني خميس أحمد عبده، عميدًا لكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة سناء عبدالعظيم إبراهيم غندور، عميدًا لكلية التمريض جامعة بورسعيد.

• الدكتور محمد رمضان السيد علي، عميدًا لكلية العلوم جامعة بورسعيد.

• الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا.

• الدكتور وليد عبدالعظيم إبراهيم البرقي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

 

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