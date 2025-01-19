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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى طلخا تنجح في استئصال غدة درقية لحالة تعاني من تورمات عقدية

فى إنجاز طبى جديد.لقسم الجراحة العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجح فريق طبى بقسم الجراحة العامة بمستشفى طلخا المركزى فى محافظة الدقهلية، من إجراء عملية استئصال كلي للغدة الدرقية لحالة كانت تعاني من تورمات عقدية بكلا الفصين.

جاء ذلك برعاية الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، و تحت إشراف الدكتورة لميس حمدي مدير المستشفى . 
فيما ضم فريق العملية كلا من الدكتور محمد شوقي أخصائي الجراحه العامه و رئيس قسم الجراحة بالمستشفى والتخدير، الدكتور محمد عبد التواب، وفاطمة عبد الفتاح وشيرين رجب السيد، وفني تخدير محمد جمال، وفني صيانة محمد يسرى.


فيما ضم فريق قسم الجراحة ميادة محمد السعدني مشرفة القسم، وماجدة محمد ابو الوفا و إيمان محمد توفيق.


ومن جانبها وجهت مديرة المستشفى الشكر و التقدير لكل من ساهم في هذا العمل في قسمي الجراحة و العمليات و للفريق الطبي المتميز بالمستشفى و مذيد من التقدم والنجاح.

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