خلال احتفالية مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة.. وزيرة التضامن: السيسي طبطب على قلوب أمهات مصر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار سواعد المستقبل، و المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طبطب على قلوب أمهات كثيرة وجبر بخاطر مصر، وجابر لخواطر المرأة المصرية وذوي الإعاقة، وجابر بخاطر الغلابة.

وأضافت الوزيرة خلال الاحتفالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كسر سقف أحلام الناس وقال لهم احلموا سوف أدعمكم، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي المدافع الأول عن المرأة المصرية وذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن، أنها تتابع بقوة ما يقوم به حزب مستقبل وطن على الأرض مع الناس في الشارع، وهناك مصداقية في كل ما يقوم به الحزب، وما يفعله من دعم لذوي الإعاقة.

وطالب الدكتورة مايا مرسي، من حزب مستقبل وطن زيادة المقاعد في الانتخابات المقبلة للسيدات ولذوي الإعاقة، قائلة "حزب مستقبل وطن أحلامنا معاكم حدودها للسماء، والحزب يقدم الخدمات ونحتاج منه تمثيل أكبر في البرلمان للمرأة ولذوي الإعاقة.

ونظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، احتفاءا بيومهم، والذي تنظمها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، ووزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كلًا من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، فضلا عن مشاركة مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض ممثلي الوزراء.