الكشف على 1275 مواطنًا ضمن مبادرة “حياة كريمة” بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

اختتمت اليوم الأحد القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبإشراف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على أهمية تحسين صحة المواطن الإسماعيلي في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة، حيث التقت بالفريق الطبي واطمأنت على انتظام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية.

استقبلت القافلة الطبية على مدار يومي 18 و 19 يناير الجاري 1275 مواطنًا، حيث تم استقبال 478 مواطنًا في اليوم الأول، و797 مواطنًا في اليوم الثاني، من خلال 6 عيادات تخصصية شملت [الجراحة، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، وأمراض مزمنة]. بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة التي وفرت مجموعة متنوعة من الأدوية لجميع التخصصات.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل الطبية، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا على جميع التخصصات الطبية، حيث تم استقبال 289 حالة في عيادة الباطنة، 178 حالة في عيادة الجراحة، 84 سيدة في عيادة النساء، 75 سيدة في عيادة تنظيم الأسرة، 381 حالة في عيادة الأطفال، 62 حالة في عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، 109 حالات في عيادة الأسنان، 128 حالة في عيادة الرمد، و3 حالات في وحدة الأشعة. كما تم تحويل عدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو إجراء التدخلات الطبية اللازمة بمستشفيات وزارة الصحة.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن صحة المواطن تعد من أولى اهتماماته في المرحلة القادمة، مع استمرار العمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية في جميع أنحاء المحافظة.