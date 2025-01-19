مستقبل وطن يكرم الأبطال البارالمبيين والأمهات المثاليات

كرم النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، الأمهات المثاليات والأبطال البارالمبيين، خلال احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة، تحت شعار سواعد المستقبل، والذي تنظمها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، ووزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.



وسلم النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام للحزب ووزيرة التضامن ووزير الشباب ، عدد من الدروع وشهادة التكريم لالأبطال وهم :"المدير الفني كابتن كرة الطائرة أيمن محمد نبيل محمد العفيفي، أحد الأبطال الحاصلين على البرونزية، وحصل على درع تكريم من الحزب، ولاعبة رفع الأثقال رحاب أحمد رضوان محمد أحمد رفع، الحاصلة على الميدلية الذهبية، وحصلت على درع تكريم، ولاعب رفع الأثقال

محمد سعد سليمان المنياوي، الحاصل على الذهبية.

وقدم له الحزب درع تكريم، ولاعب رفع الأثقال محمد صبحي شعبان الالفاط، الحاصل على الفضية، وقد حصل على درع تكريم من الحزب، ولاعبة رفع الأثقال فاطمة محمد محروس قرني الحاصلة على الفضية، ونالت درع تكريم من الحزب، ودرع تكريم للاعبة رفع الأثقال نادية محمد فكري مرسي الحاصلة على البرونزية، ولاعبة رفع الأثقال صفاء محمد ابراهيم حسن، الحاصلة على البرونزية.

وكرمت بدرع من الحزب، ولاعبة رفع الأثقال رند تاج الدين، الحاصلة على المركز الرابع، حيث منحت شهادة تقدير، وكذلك شهادة تقدير للاعب رفع الأثقال محمود محمد صابر عطية، الحاصل على المركز السادس، ولاعب رفع الأثقال وشهادة تقدير للاعب رفع الأثقال طه عادل محمد عبدالحميد، ولاعبة رفع الأثقال إيناس أحمد عبدالعال الجبالي الحاصلة على المركز السابع، ومنحت شهادة تقدير من الحزب.



جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، فضلا عن مشاركة مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض ممثلي الوزراء.

وبدأت وقائع الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشاب عاصم محمد أحد متحدي التوحد، بعض من أيات القرآن الكريم، وعرض فيلم عن فعاليات أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية في المحافظات.