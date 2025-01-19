نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وتضم المرحلة الأولى ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعًا.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الواحد، ممثل رئاسة مجلس الوزراء، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومديرو المديريات الخدمية بالمحافظة، بالإضافة إلى وكلاء الوزارة ومديري العموم للمديريات الخدمية، وممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة المصرية للاتصالات، وشركة الغاز الحديثة “سينا جاس”، فضلاً عن منسق حياة كريمة بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات المتعلقة بتشغيل محطات المعالجة الثلاث في قرى الأحرار، التقدم، وجلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، كجزء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

كما تم استعراض نسب الإنجاز في كافة المشروعات ومناقشة الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات التي قد تؤثر على سير العمل في بعض المشروعات الجارية.

وأكد المهندس أحمد عصام الدين أن محافظ الإسماعيلية يتابع عن كثب سير العمل في مشروعات المبادرة، ويعقد اجتماعات دورية لضمان التنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

جدير بالذكر أن مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” في محافظة الإسماعيلية تشمل 140 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في مركز ومدينة القنطرة شرق، الذي يضم ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعًا.