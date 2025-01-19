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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاتسيو يكتسح هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

فريق لاتسيو
فريق لاتسيو
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حقق لاتسيو فوزًا كبيرًا على هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

بدأ اللقاء بقوة من جانب لاتسيو، حيث افتتح سامويل فلوران توماس جيجو التسجيل في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من ماتيا زاكاني.

 واستمر ضغط لاتسيو ليضيف بولاي ديا الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد تمريرة مميزة من ماثيو جوندوزي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

ثلاثية لاتسيو 

في الشوط الثاني، عزز لاتسيو النتيجة بهدف ثالث سجله ماتيا زاكاني في الدقيقة 58 بعد تعاون رائع مع بولاي ديا.

بهذا الفوز، يؤكد لاتسيو جاهزيته للمنافسة على مراكز المقدمة، بينما يواجه هيلاس فيرونا تحديات كبيرة لتحسين نتائجه في الجولات المقبلة.

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