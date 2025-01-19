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الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 20 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

بدء تسليم المحتجزات الإسرائيليات والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

حماس تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق.. وتشيد بصمود أهالى القطاع لـ 471 يومًا

مصر: الاتفاق يشمل دخول 600 شاحنة مساعدات يومية

الحوثيون يحذرون: مستعدون للانتقام إذا تعرضنا لهجوم خلال الهدنة

الآلاف يتظاهرون ضد «ترامب» فى واشنطن قبل تنصيبه

استشهاد 8 أشخاص وإصابة  25 آخرين فى القطاع

«نتنياهو:» نحتفظ بالحق في استئناف الحرب بدعم أمريكي

«بن جفير» يستقيل من الحكومة الإسرائيلية ويغادر الائتلاف الحاكم

حماس اتفاق وقف إطلاق النار البوابة الأسرى الفلسطينيين مصر