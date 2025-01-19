اقرأ غدًا في "البوابة".. اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 20 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ
بدء تسليم المحتجزات الإسرائيليات والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
حماس تجدد التزامها بتنفيذ الاتفاق.. وتشيد بصمود أهالى القطاع لـ 471 يومًا
مصر: الاتفاق يشمل دخول 600 شاحنة مساعدات يومية
الحوثيون يحذرون: مستعدون للانتقام إذا تعرضنا لهجوم خلال الهدنة
الآلاف يتظاهرون ضد «ترامب» فى واشنطن قبل تنصيبه
استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين فى القطاع
«نتنياهو:» نحتفظ بالحق في استئناف الحرب بدعم أمريكي
«بن جفير» يستقيل من الحكومة الإسرائيلية ويغادر الائتلاف الحاكم