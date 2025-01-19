المطران مار أنتيموس جاك يعقوب يحتفل بعيد الدنح الإلهي في "المغطس"

احتفل مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي لأبرشية القدس والأردن وسائر الديار المقدّسة، صباح اليوم الأحد 19 يناير 2025، بعيد الدنح الإلهي (الغطاس) وطقس تبريك المياه وفقاً للتقويم الشرقي، وذلك على ضفة نهر الأردن في موقع المغطس.

وقد عاونه في الاحتفالية الأب الربان شمعون جان، إلى جانب الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور جمع غفير من المؤمنين.

وشارك من الجانب الشرقي للنهر الأب الربان بنيامين شمعون، كاهن كنيسة مار أفرام في عمان، برفقة الشمامسة وحشد كبير من أبناء الكنيسة في الأردن.

وأقام نيافته رتبة تبريك المياه بمشاركة جموع المؤمنين من الجانبين، حيث ارتفعت الصلوات والتراتيل الخاصة بالمناسبة وسط أجواء إيمانية مفعمة بالرجاء والمحبة، مع دعوات صادقة لإحلال الأمن والسلام.

وكانت فرقة الكشاف السرياني في القدس في استقبال نيافة المطران، حيث رافقت الموكب خلال الاحتفالية وأدت الصلوات والترانيم الخاصة بعيد الغطاس.

وقبل الاحتفالية، توجه موكب المطران برفقة المؤسسات الكنسية وحشد من المؤمنين من أبرشية الديار المقدسة إلى مدينة أريحا، حيث كان في استقباله عطوفة محافظ أريحا الدكتور حسين حمايل، إلى جانب رؤساء الفروع الأمنية وقيادات الشرطة والعسكريين والسياسيين.

وبعد انتهاء مراسم القداس، عاد الموكب إلى الدير في أريحا، حيث كان في استقباله السيد المحافظ وعدد من الوفود الرسمية التي قدمت التهاني بهذه المناسبة المباركة.