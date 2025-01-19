ننشر تفاصيل الأهلي وكهربا المالية مع التحدي الليبي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تفاصيل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن الأهلي وكهربا اتفقا سويا على الانفصال في يناير الجاري، وتم الاتفاق مع نادي التحدي الليبي على استعارة كهربا في يناير الجاري لمدة ستة أشهر مقابل 150 ألف دولار، مع بند أحقية الشراء.

وأشار إلى أن اللاعب نفسه يحصل على 350 ألف دولار في الأشهر الستة المقبلة، مع وجود بند مكافآت إضافية يقدر بحوالي 150 ألف دولار نظير المشاركة وكذلك تسجيل اللاعب لعدد معين من الأهداف.