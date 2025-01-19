ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر تفاصيل الأهلي وكهربا المالية مع التحدي الليبي

كهربا
كهربا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تفاصيل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن الأهلي وكهربا اتفقا سويا على الانفصال في يناير الجاري، وتم الاتفاق مع نادي التحدي الليبي على استعارة كهربا في يناير الجاري لمدة ستة أشهر مقابل 150 ألف دولار، مع بند أحقية الشراء.

وأشار إلى أن اللاعب نفسه يحصل على 350 ألف دولار في الأشهر الستة المقبلة، مع وجود بند مكافآت إضافية يقدر بحوالي 150 ألف دولار نظير المشاركة وكذلك تسجيل اللاعب لعدد معين من الأهداف.

الأهلى محمود كهربا الاتحاد الليبي