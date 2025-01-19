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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المسلماني: العلاقة الأخوية بين السيسي والشيخ تميم عززت التعاون في جميع المجالات

طارق الانصاري واحمد
طارق الانصاري واحمد المسلمانى
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استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر في القاهرة.

أشاد المسلماني بتميز العلاقات المصرية القطرية في المرحلة الراهنة، ودور العلاقة الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر في عودة العلاقات بين البلدين بشكل فعال، وعلى الأصعدة كافة. 


بدوره أشاد سفير دولة قطر بالدور الذي قامت به الدولتان من أجل وقف الحرب في غزة، كنموذج للتعاون الثنائي المثمر بين القاهرة والدوحة. 


وأضاف السفير القطري، أن لمصر مكانتها الكبرى في العالم العربي، كما أن لدولة قطر دورها البارز في الوساطات وحل النزاعات، ويمكن للتعاون بين القاهرة والدوحة أن يساهم في حل الكثير من الأزمات علي الصعيدين العربي والإسلامي.

طارق الانصاري سفير دولة قطر إن احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام