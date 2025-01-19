تشكيل هجومي لـ إنتر ميلان أمام إمبولي بالدوري الإيطالي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن تشكيلته الأساسية لمواجهة إمبولي على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة ال 21 من منافسات الدوري الإيطالي.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد ، دي فريج، كارلوس، دومفريس

خط الوسط: باريلا ، أسلاني، زيلينسكي

خط الهجوم: دي ماركو ، طارمي ، لاوتارو

يدخل إنتر ميلان المباراة بتشكيلة قوية تضم أبرز نجومه، حيث يقود الهجوم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى جانب طارمي، مع دعم من خط وسط مميز بقيادة باريلا وزيلينسكي.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في المنافسة على صدارة الدوري.