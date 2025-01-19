جروس: هدفنا كان تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه خاض مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة الكونفدرالية بجدية رغم حسم التأهل مبكراً لدور الثمانية.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اللقاء: "هدفنا كان تحقيق المكسب من الدقيقة الأولى وكنت أنتظر تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وسعيد بأداء اللاعبين الصغار وأظهروا أنهم مواهب كبيرة".

وتابع: "أمامنا مباراة مهمة بعد أربعة أيام، وكنا نستحق المكسب في مباراة إنيمبا، وكل اللاعبين يستحقون الحصول على وقت للمشاركة من أجل إظهار إمكانياتهم، وتحدثت مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الحفاظ على هيبة واسم نادي الزمالك رغم حسم التأهل مبكراً".

وفيما يخص تغيير المهاجمين في المباريات أكد المدير الفني: "حسام أشرف لعب المباريات الأخيرة، وسيف الجزيري وناصر منسي يستحقان الحصول على فرصة وكنت احتاج لإجراء تعديلات على التشكيل وهذا أمر لا يوجد به مشكلة، والجميع يريد المشاركة في المباريات".

وأوضح “جروس” أن عبدالله السعيد إصابته خفيفة، وسيكون جاهزاً لمباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأضاف المدير الفني: "اللاعبون الصغار أظهروا موهبة اليوم أمام إنيمبا، ويحتاجون العمل بجدية وقوة لتحسين مهاراتهم وإمكانياتهم، وأحب أن أقوم بتدريب اللاعبين الذين يحاولون أن يظهرون إمكانياتهم".

وواصل جروس:" مصطفى شلبي لاعب موهوب جداً ويحتاج لأن يظهر في الملعب وأن يكون هناك استمرارية في الأداء، والموضوع أصعب بالنسبة لكونراد ميشالاك، لأن تألق مصطفى شلبي يجعل ميشالاك على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "الوقت قليل كي أقارن قائمة الفريق الموسم الحالي بجيل 2019، وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات ولا يزال الطريق طويل نحو التتويج باللقب".

واختتم جروس: "اختيار المهاجم الأساسي عمل ليس بالسهل، وهو عمل صعب ولكن ما أستطيع قوله هو أنه يجب أن يكون هناك عدل".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.