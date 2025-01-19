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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويغلقون عدة طرق بالضفة الغربية

مستوطنون متطرفون
مستوطنون متطرفون
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هاجم مستوطنون متطرفون، مركبات الفلسطينيين وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وأغلقوا عدة طرق ومفترقات رئيسية، في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين تجمهروا عند الشارع الرئيسي قرب بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله والبيرة، وهاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين وأغلقوا الطريق، ما أجبرهم على سلوك طرق بديلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين تجمهروا قرب حاجزي عطارة وعين سينيا العسكريين المقامين على أراضي المواطنين شمال رام الله، وهاجموا مركبات الفلسطينيين المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

كما هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين، المركبات بالحجارة عند مفترق عين أيوب قرب قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها.

وفي محافظة القدس، هاجم مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، مركبات الفلسطينيين قرب قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، على الطريق الواصل بين قرية جبع وبلدة حزما، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار في المركبات.

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