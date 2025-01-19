"الشهابي" يتابع آخر المستجدات بملف "دمياط مدينة إبداعية"

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف " دمياط مدينة إبداعية "، وذلك استعدادًا للانضمام لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاسته بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و لدكتور محمد عماشة نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب ، ولفيف من أساتذة الجامعة.

وأكد " محافظ دمياط " خلال الاجتماع على أهمية هذا الملف والذى توليه وزارة التنمية المحلية اهتمام بالغ ، و لفت إلى أن المحافظة بالتعاون مع جامعة دمياط تعمل كفريق عمل واحد لإعداد ملف متكامل بإحدى المجالات الإبداعية للشبكة وهى " الحرف اليدوية والفنون الشعبية ".

و أشار " محافظ دمياط " إلى أن محافظة دمياط تحظى بمكانة تاريخية وتراثية تتمتع بمقومات فريدة، وتشتهر بالعديد من المهن على الصعيدين المحلى والدولى أبرزها الأثاث وبالأخص فن الأويما و الجبن الدمياطى و الحلويات وبالأخص المشبك وغيرها من المهن اليدوية والحرفية والشعبية التى عملت المحافظة على تطويرها والحفاظ على مكانتها .

وأضاف " محافظ دمياط " أن هناك تعاون وثيق بين الجانبين لإعداد الملف بما يبرز التراث الغنى و أهم ما تشتهر به المحافظة من حرف يدوية وفنون شعبية ، وذلك وفقًا لخطوات علمية ومهنية و موثقة ، وذلك للإنضمام إلى الشبكة بما يحقق عائد كبير على المحافظة من خلال إتاحة الفرصة بالانشطة التى تطلقها اليونسكو و كذا تحقيق التعاون والتواصل مع المدن المشاركة مما يساهم فى تبادل الرؤى والخبرات ، علاوة على تحقيق أهداف المحافظة بالترويج لدمياط عالمياً.

ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " الشكر إلى جامعة دمياط وجميع القائمين على الملف ، على هذه الجهود لتسليط الضوء على دمياط ووضعها بالمكانة التى تستحقها ، مؤكدًا على أهمية إبراز الطابع السياحى والأثرى التى تتمتع به دمياط.

ومن جانبها أشارت المهندسة شيماء الصديق، أنه تم على مدار الفترة الماضية عقد اجتماعات دورية لمتابعة كافة الخطوات التى يتم اتخاذها بالملف من خلال فريق عمل من الجانبين ، لمناقشة كافة المقترحات واعداد ملف يتضمن أبرز الحرف اليدوية والتراثية و الشعبية التى تشتهر بها دمياط، للانضمام لشبكة المدن الإبداعية ، وأكدت استمرار العمل لوضع الخطوط النهائية للملف وذلك فى إطار توجيهات محافظ دمياط.

وقد قدم الدكتور محمد عماشة عرض تفصيلى حول خطة العمل التى تم تنفيذها لإعداد ملف المحافظة بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية والذى يُعد أحد المجالات السبعة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، والمحاور والأهداف التى تم العمل عليها ، لابراز التراث الغنى لدمياط، مؤكدًا أنه تم تحقيق جهود حثيثة لإعداد الملف من خلال فريق عمل الجامعة والمحافظة وبمتابعة من رئيس الجامعة ا.د. حمدان ربيع ، وتوجه نائب رئيس الجامعة بالشكر إلى محافظ دمياط ونائبته على ما يقدمونه من دعم كبير لهذا الملف .