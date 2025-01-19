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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يكتسح إبسويتش تاون بسداسية نظيفة في مباراة استعراضية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على إبسويتش تاون بنتيجة 6-0 في مباراة سيطر فيها السيتيزنز على مجريات اللقاء من البداية وحتى النهاية.

افتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 27، ثم أضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط عاد فيل فودين ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

مهرجان الأهداف 

في الشوط الثاني، واصل السيتي هيمنته وأضاف جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة 49، قبل أن يعزز إيرلنج هالاند النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 57. 

اختتم جيمس ميكاتي مهرجان الأهداف في الدقيقة 69، ليؤكد التفوق الكبير للفريق السماوي.

بهذا الأداء القوي، يحاول مانشستر سيتي مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية السابقة ووصل الى النقطة 38 فى المركز الرابع بينما يعاني  إبسويتش تاون فى المركز الـ 18 برصيد 16نقطة. 

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