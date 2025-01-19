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الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وظائف السكة الحديد.. آخر موعد للتقديم والتخصصات المطلوبة

وظائف السكة الحديد
وظائف السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد، عن احتياجها لـ 1098 موظفًا فى عدد من التخصصات، ويستمر التقديم على وظائف السكة الحديد حتى 2 فبراير المقبل. 

 

 ويتم التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

التخصصات المطلوبة:  

-مساعد قائد قطار ممتاز ثالث.
-مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع.
-فنى مناورة رابع.
-فني مزلقان رابع.
-فني صيانة وتجديدات السكة رابع.
-مساعد قائد قطار رابع.
-منظم حركة قطارات ثالث.
-اخصائى تحكم مركزى ctc ثالث.
-مراقب حركة مركزى ثالث.
-مهندس حركة ثالث.
-مهندس سكة ثالث.
-مهندس ميكانيكا ثالث.
-مهندس إشارات ثالث.
-مهندس كهرباء ثالث.

وتتضمن المسابقة  لعام 2025 عن حاجتها للوظائف التالية:

-  105 فى وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة بمختلف التخصصات .
- 114 فى وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فنى صيانة وتجديدات سكة، فنى مزلقان، فنى مناورة).
- 92 بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات.
- 429 بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائى تحكم مركزى CTC، مراقب حركة مركزى، منظم حركة قطارات).
- 235 مساعد قائد قطار ممتاز.
- 123 مساعد قائد قطار رابع بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.
وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
التقديم علي الوظائف ومعرفة الأوراق المطلوبة عبرموقع بوابة الوظائف الحكومية 
لينك التقديم ..

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ%3d%3d

 

 

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