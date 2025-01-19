خلفًا لأحمد رمضان.. عبد الرحمن عايد مدير فني لفريق الكرة النسائية بمسار

أعلن نادي مسار، تعيين عبد الرحمن عايد على رأس الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة النسائية لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني السابق احمد رمضان جاد.

وكان مجلس إدارة "FC مسار" قد وجه الشكر للكابتن أحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، وعلى جهوده في قيادة الفريق، والتي تكللت بالتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي، والحصول على برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وكشف الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني السابق لنادي مسار، عن أسباب إقالته من تدريب الفريق الأول للنادي.

ونشر أحمد رمضان بيانا له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قائلاً: “في خلال سنتين من العمل بكل جدية واحترافية واخلاص انتهت فترة عملي مع نادي مسار”.

وأضاف: "فقط للتوضيح تم الاتفاق بين الاتحاد المصري وإدارة نادي مسار على أن يكون هناك تكليف رسمي لمدة شهر فقط لقيادة المنتخب الأول للسيدات في مباراتي الدور التمهيدي الأول فقط ضد رواندا أيام ٢١ و ٢٥ فبراير".

وعن أسباب إقالته من مسار، قال: "موافقتي كانت بعد موافقة إدارة مسار، ولكن تمت إقالتي يوم الأربعاء الماضي قبل موعد التمرين بساعات قليلة، والسبب هو قبولي تدريب المنتخب الوطني مؤقتا لحين تعين مدير فني دائم من قبل الاتحاد المصري وهو شرف وتكليف".



واستكمل مدير المنتخب الوطني للسيدات: "أشكر كل زملائي في الجهاز الفني والإداري والطبي وكل اللاعبات ومجلس إداراة نادي مسار علي الفترة المميزة والعمل والنجاح على الصعيد المحلي بالفوز بكاس مصر مرتين متتاليتين، والفوز بالدوري العام العام السابق والفوز ببرونزية دوري الأبطال الأفريقي وتصدرنا للدوري المصري لهذا العام ".



