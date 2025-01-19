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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزيري: أسعى للتركيز مع الزمالك بشكل أكبر خلال الفترة المٌقبلة

الجزيرى
الجزيرى
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قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان لديه تركيز وإصرار على الظهور بشكل جيد في مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء: "كرة القدم مليئة بالتحديات، وأسعى للتركيز بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة للظهور بأفضل صورة".
واختتم “الجزيري” تصريحاته قائلاً:" الزمالك مقبل على عدد كبير من المباريات في العديد من البطولات، ونسعى لحصد كل البطولات التي نشارك فيها".
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

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