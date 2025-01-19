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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة “كوكا ”.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ستاد ريمس ولوهافر

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة ستاد ريمس ولوهافر بالتعادل 1-1، في لقاء شهد  أول مشاركة للمحترف المصري أحمد حسن كوكا بعد انتقاله الى فريق لوهافر فى الانتقالات الشتوية، وقد شهد اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي. 

افتتح ستاد ريمس التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق مارشال مونيتسي، الذي منح فريقه الأفضلية في الشوط الأول. في الشوط الثاني، عاد لوهافر بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة 67 عبر أرونا سانجانتي بعد تمريرة حاسمة من جوتيير لوريس.

رغم المحاولات من الطرفين لحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة، انتهت المباراة بتقاسم النقاط ليخرج كل فريق بنقطة واحدة تعزز موقعه في جدول الترتيب.

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