أمير عزمي مجاهد: من الطبيعي أن يفوز الزمالك لأنه فريق كبير

أبدى أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على إنيمبا النيجيري في مباراة اليوم ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع في تصريحاته عقب المباراة قائلاً: "المباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين البدلاء أمثال محمد عاطف، ومحمد السيد العائد من الإصابة، وأمر جيد أن يكون هناك أكثر من اختيار أمام الجهاز الفني".

وواصل المدرب العام قائلاً: "من الطبيعي أن يفوز الزمالك لأنه فريق كبير، وخضنا المباراة بأريحية بعد حسم التأهل قبل مباراة اليوم".

واختتم أمير عزمي قائلاً:" ننافس على عدة بطولات سواء الكونفدرالية أو الدوري أو كأس مصر ونسير بخطى ثابتة في كل البطولات".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.