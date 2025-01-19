الزمالك يصطحب المصري البورسعيدي لربع نهائي الكونفدرالية

فاز الفريق الأول لنادى الزمالك على ضيفه انيمبا النيجيرى، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز رباعية اللقاء، اللاعب مصطفى شلبي فى الدقيقة الـ 29، وسيف الجزيرى فى الدقيقتى الـ 49 والـ 87، بينما جاء هدف انيمبا فى الدقيقة الـ 57 عن طريق اللاعب إيفياني إهيمكويلي.



بهذا الفوز أكد الزمالك صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، وتأهل متصدرًا لها برفقة المصرى البورسعيدى برصيد 9 نقاط، إلى ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.