خبير تعليمي يعلن موعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد

قال رفعت فياض، الخبير التعليمي، إن البكالوريا فكرة مشروع بديل للثانوية العامة لم يتم تحديد ملامحه بعد، خاصة وأن المشروع المطروح الحالي قد يخضع للكثير من التعديلات، موضحا أن البكالوريا المصرية لن تكون شهادة دولية، ولكنها شهادة محلية، ولكن الاعتماد الدولي قد يحدث بعد التطبيق.

وأضاف "فياض"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن وزير التربية والتعليم يتحدث عن أن أحد أسباب طرح النظام الجديد تحت مسمى البكالوريا هو قرب نظام البكالوريا الدولي للتطوير الذي يُريد أن يُطبقه في نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن البرلمان إذا أصدر تشريع قانون حول نظام البكالوريا، فسيتم تطبيق هذا النظام ابتداءً على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للخروج بنوع من التوافق المجتمعي حول نظام البكالوريا المطروح، مشيرًا إلى أن الصف الأول الثانوي الذي سيُطبق على نظام البكالوريا حال الموافقة عليه ستكون سنة دراسية عادية يدرس فيها الطالب 7 مواد سواء مواد نظرية أو علمية.

