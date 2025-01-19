في احتفالية اليوم العالمي للإعاقة.. وزير الشباب يشكر "مستقبل وطن"

وجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لحزب مستقبل وطن للمجهود الكبير الذي يقوم به من خلال حفل الزواج الجماعي وتقديم جهاز العرائس فى أكثر من محافظة ، لا سيما احتفالية مهمة لذوي الإعاقة وتقديم الدعم لهم.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن تواجده مع وزيرة التضامن ممثلين عن الحكومة لتقديم الدعم لهذا العمل والجهد الكبير.

ووجه وزير الشباب، الشكر لرئيس الحزب والأمين العام والمهندس امل مبدي على الجهد والعمل الدؤوب تجاه ذوي الإعاقة ، متابعا: شاهدنا فى بلادنا قادرون باختلاف أبطال رياضيين، ونتطلع للقادم افضل .

ونظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، احتفاءا بيومهم، والذي تنظمها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، ووزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.