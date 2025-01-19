مستقبل وطن يمنح 50 كرسي متحرك وألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

وجه النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس والأمين العام لحزب مستقبل وطن ، الشكر لأمانة الأشخاص ذوي اللإعاقة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية في تنظيم فعالية اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار “سواعد المستقبل”، موجهًا الشكر لقيادات الحزب والحضور من الوزراء.



وقال الأمين العام للحزب، إن الأشخاص ذوي الإعاقة نتعلم منهم معاني جميلة، منها الإصرار الذي يصنع المستحيل، واختلافنا الذي يعد مصدر قوتنا، مؤكدًا على تقديم الحزب عدد ٥٠ كرسي متحرك، و٥٠٠ عصا بيضاء، وألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.

كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، عن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لذوي الهمم، وتقديم النسخة الأولى بطريقة بريم، مؤكدا أن الحزب مستمر في دعم ذوي الإعاقة.



وأشار الأمين العام إلى أن الدعم الذي يقدمه الحزب للأشخاص ذوي الإعاقة جزء بسيط من حقهم على مستقبل وطن، وفعالية اليوم للتأكيد على أنهم جزء حيوي من المجتمع وهم رمز الإرادة.



وأوضح أن مصر أخذت خطوات مهمة في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مكتسبات اجتماعية وسياسية واقتصادية، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي إطار للانطلاقة في هذا المجال من ٨ سنوات، حيث كانت المبادرة الرئاسية لذوي الإعاقة، ثم ٢٠١٨ عام ذوي الإعاقة، ووضع حجر الأساس من أجل حصولهم على فرص متساوية في الحياة وتحقق انتصار كبير في تعزيز حقوقهم المدنية.

وأشار إلى أن كل خطوة مبذولة مع فئات المجتمع خطوة على الطريق نترجم بها ما يقوم به الرئيس السيسي ، موضحًا أن الحزب جزء داعم لتوجهات الدولة، وسوف يعمل على توفير بيئة تشريعية لتمكين ذوي الإعاقة.

وأكد الأمين العام، أن قضية ذوي الإعاقة سوف تظل على أولويات الحزب وتقديم تشريعات تؤمن حقوقهم، وكذلك تطوير الخدمات من اجلهم، منوهًا بأن الحزب لن يدخر جهد وسوف يواصل المشوار لازالة الحواجز التي تقف أمام ذوي الإعاقة، من أجل التعامل معهم بمعايير الكرامة التي يستحقونها.



ونظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، احتفاءا بيومهم، والذي تنظمها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، حضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، ووزراء، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.