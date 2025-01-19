متحدث التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن نظام البكالوريا الجديد

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نظام البكالوريا الجديد يحتوي على أربعة مسارات وهي: مسار طب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الأعمال، ومسار الفنون والآداب، مشيرًا إلى أن كل مسار يحتوي على عدد من المواد المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، حتى تكون هذه المواد مؤهلة للدخول إلى الكلية المناسبة وسوق العمل.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نظام البكالوريا الجديد ينص على أن يكون الصف الأول الثانوي مرحلة تمهيدية، ثم المرحلة التأسيسية في الصفين الثاني والثالث الثانويين.

ولفت إلى أن الطالب بعد الانتهاء من الصف الثالث الثانوي يستطيع تغيير مساره من خلال دراسة عام إضافي لدراسة مسار آخر، ودراسة مواد هذا المسار، وبعد الانتهاء من دراسة هذا العام يستطيع دخول الكلية المناسبة.

