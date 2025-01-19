متحدث التعليم: نظام البكالوريا بديل الثانوية ما زال في مرحلة الحوار المجتمعي

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة عقدت عددًا من الجلسات مع الخبراء أو الصحفيين أو النواب حول نظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة للاستماع لمختلف الآراء حول مقترح نظام البكالوريا الجديد.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نظام البكالوريا الجديد يغير نظام الثانوية العامة التي كانت تمثل عبئا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتجعل الطلاب مؤهلين بصورة أكبر للدخول إلى الكليات المناسبة.

وأوضح أن نظام البكالوريا الجديد سيُطبق حال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا ما زال في مرحلة الحوار المجتمعي، ثم سيُعرض على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب.

