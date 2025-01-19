في احتفالية مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة.. ذوو الهمم يقدمون فقرات فنية وغنائية

شهدت احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي للإعاقة تحت شعار سواعد المستقبل، المقامة الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، تقديم عدد من العروض الفنية و الغنائية من قبل ذوي الهمم، حيث ألقت الشاعرة الصغيرة روضة وليد أحد متحدي الإعاقة الحركية روضة بعض الأبيات الشعرية، كما قدم عمر حمادة متحدي الإعاقة البصرية إنشادا دينيا، وقدمت فرقة دريم باند عددا من الأغاني الوطنية والتي تفاعل معها الحضور.



وتنظم الاحتفالية أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، وبحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، فضلا عن مشاركة مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض ممثلي الوزراء.

وبدأت وقائع الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشاب عاصم محمد أحد متحدي التوحد، بعض من أيات القرآن الكريم، وعرض فيلم عن فعاليات أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية في المحافظات.