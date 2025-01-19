حماس تحذر من انتهاكات إسرائيلية للهدنة وتعتبرها تهديدًا للرهائن

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، عن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم نفسه.

وفي الوقت ذاته، حذرت الحركة من أي انتهاكات إسرائيلية محتملة للهدنة، مؤكدة أن أي خرق من هذا القبيل من شأنه أن يهدد العملية برمتها ويعرض حياة الرهائن للخطر.

أبو عبيدة يدعو الوسطاء للضغط على إسرائيل

حث أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام في كلمة مصورة، الوسطاء في كلمة مصورة على ضرورة إلزام إسرائيل بالالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أبو عبيدة حرص حماس على إنجاح كافة بنود ومراحل الاتفاق، وذلك بهدف حقن دماء الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه. وأضاف: "ندعو كافة الوسطاء إلى إلزام العدو بذلك".

الجيش الإسرائيلي يؤكد دخول الرهائن المفرج عنهن إلى إسرائيل

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهينات الإسرائيليات الثلاث اللاتي تم إطلاق سراحهن في قطاع غزة، قد دخلن الأراضي الإسرائيلية بالفعل، وذلك بمرافقة قوات الجيش.