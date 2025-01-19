ads
الأحد 19 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. يونيون برلين يفوز على ماينز

يونيون برلين
يونيون برلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق يونيون برلين على نظيره ماينز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب " استاد آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الألماني.
أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب بينيديكت هوليرباخ، في الدقيقة الأولى، وروبير سكوف في الدقيقة الـ 24 من ضربة جزاء وذلك لصالح يونيون برلين، بينما سجل هدف ماينز اللاعب ناديم أميري فى الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.
بهذا الفوز رفع فريق يونيون برلين إلى النقطة 20 فى المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد ماينز عند النقطة 28 في المركز السادس.

يونيون برلين ماينز مسابقة الدوري مسابقة الدورى الألمانى الدوري الألماني