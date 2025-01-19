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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة روض الفرج تستمع لأقوال أحمد شوبير في التشهير به

شوبير
شوبير
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استمعت نيابة روض الفرج، إلى أقوال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في واقعة اتهامه أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم ض. ب، و ن. ا، بنشر منشورات تحمل صورته الشخصية، ومكتوب عبارات سب وقذف وتشويه لسمعته. 

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء القائمين بنشر العبارات.

كانت مباحث قسم شرطة روض الفرج، تلقت بلاغا من الإعلامي أحمد شوبير يتهم فيه عددًا من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبه وقذفه.

وأضاف شوبير، أن أصحاب هذه الحسابات قد نشروا صورا له مصحوبة بعبارات اعتبرها سبا وقذفا.
 

نيابة روض الفرج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير سراي النيابة