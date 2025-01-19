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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على إبسويتش تاون في الشوط الأول

فيليب فودين
فيليب فودين
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أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول، من مواجهته أمام إبسويتش تاون متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة تألق فيها فيليب فودين.

افتتح فيليب فودين التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 27، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لماتيو كوفاسيتش الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 30. 

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد فودين للتألق مرة أخرى وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42 بعد صناعة مميزة من كيفين دي بروين.

بهذا الأداء المميز، يبدو مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق فوز مريح، بينما يواجه إبسويتش تاون صعوبة في مجاراة سرعة وقوة الفريق السماوي.

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