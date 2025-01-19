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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية بعد تألق مبابي

كليان مبابي
كليان مبابي
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في مباراة مثيرة شهدت تألق الفرنسي كيليان مبابي، تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز كبير على لاس بالماس بنتيجة 4-1.

 بدأ اللقاء بتقدم مبكر لصالح لاس بالماس عبر فابيو سيلفا في الدقيقة الأولى، مما وضع ريال مدريد تحت ضغط مبكر.

 إلا أن الفريق الملكي استعاد التوازن سريعًا عندما سجل كيليان مبابي هدف التعادل من ضربة جزاء، تلاه هدف لإبراهيم دياز بعد أداء مميز.

عاد مبابي ليعزز التقدم بهدف ثالث، إلا أن الحكم ألغى له هدفًا آخر قبل نهاية الشوط الأول بداعي التسلل. 

في الشوط الثاني، واصل ريال مدريد هيمنته وأضاف رودريجو الهدف الرابع ليؤكد تفوق فريقه وقد ألغي الحكم هدفين للملكي بداعي التسلل. 

بهذه النتيجة واصل ريال مدريد صحوته وانتزع الثلاث نقاط فى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر اتليتكو مدريد أما لاس بالماس فتجمد رصيده عند 22 نقطة فى المركز الـ 14.

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