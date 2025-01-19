عقد اجتماع لمناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا للاستعداد لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في نسخته السادسة والعشرين، والمقرر إقامته خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير 2025.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، مدير المكتب الفني، مدير إدارة السياحة، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، المستشار الإعلامي لمحافظ الإسماعيلية، رئيسي مركز ومدينة الإسماعيلية وفايد ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات الاسكان والشباب والرياضة والطرق والنقل والطب البيطري، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وإدارة البحوث الاقتصادية بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال اللقاء تم مناقشة فتح أماكن عروض جديدة لنشر المهرجان في مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب بجانب قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا.

وتضم فعاليات هذه الدورة ندوات ثقافية وورش فنية تفاعلية متخصصة للطلبة على هامش المهرجان، كما سيتم تكريم بعض الشخصيات التي شاركت سابقًا في تلك النوعية من الأفلام التسجيلية والقصيرة، وكذلك معرضًا للصور خلال الافتتاح لأهم لقطات الأفلام وخاصة التي تم تصويرها في الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على دعمه للمهرجان الذي يعدُّ أحد النوافذ الثقافية والفنية الهامة والتي تهتم بنوعية متميزة من الأفلام خاصة أن لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمحافظة وينتظرها المهتمين بها.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية أصبحت عاصمة للثقافة والفنون في مطلع عام ٢٠٢٥،وذلك لما تتمتع به من مقومات تساعد على ذلك، بالإضافة إلى طبيعة أهلها التي تستقبل كل الأحداث الفنية بسعادة وترحاب، موضحًا أن المحافظة تستعد لإقامة عددًا من المهرجانات والأحداث السياحية الهامة.

وخلال الاجتماع، وجَّه محافظ الإسماعيلية مدير إدارة السياحة بأهمية الترويج السياحي للمحافظة وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لكافة الوفود السياحية القادمة من المحافظات الأخرى.

ويشارك بالمهرجان والذي يتم تنظيمه من قبل المركز القومي للسينما بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، العديد من الفنانين والمخرجين ورواد صناعة الأفلام التسجيلية والروائية من مصر ودول العالم ويحرص الكثير من مهتمي الفنون بمتابعته ومتابعة أفلامه ورسائله الفنية.

ويعدُّ مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام ١٩٩١.