التشكيل الرسمي لفريق لاتسيو أمام هيلاس فيرونا

أعلن الايطالي ماركو باروني المدير الفني لنادي لاتسيو، عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض المباراة أمام فيرونا ضمن الجولة 22 من الدورى الايطالي على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، حيث يعتمد المدرب على تشكيلة متوازنة تجمع بين القوة الدفاعية والفعالية الهجومية

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

خط الدفاع: السيد هساي ، صامويل جيجو ، ماريو خيلا ، نونو تافاريس

خط الوسط: ماتيو جندوزي ، نيكولو روفيلا

خط الهجوم: غوستاف ايساكسون ، بولايي ديا ، ماتيا زاكايني ، فالنتين كاستيلانوس

يدخل لاتسيو فى المركز ال 5 فى جدول الترتيب ويشارك فى المباراة بتشكيلة هجومية بقيادة بولايي ديا وماتيا زاكايني، وسط تطلعات لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.