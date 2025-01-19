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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كالياري يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

كاليارى
كاليارى
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حقق فريق كالياري فوزًا كبيرًا على ليتشي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح ليتشي التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق سانتياجو بيروتي، منهياً الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف.

في الشوط الثاني، عاد كالياري بقوة وسيطر على مجريات اللقاء بدأ جيانلوكا جايتانو تسجيل التعادل في الدقيقة 60 بعد تمريرة من أليساندرو ديولا، تلاه سبيستيان لوبيرتو في الدقيقة 65 بتسجيل الهدف الثاني مستفيدًا من تمريرة حاسمة من رازفان مارين.

واصل كالياري هيمنته وأضاف الهدف الثالث عن طريق نادر زورتيا في الدقيقة 80 بعد تمريرة مميزة من توماسو أوجيلو.

 واختتم آدم أوبرت مهرجان الأهداف في الدقيقة 83 بعد صناعة ثانية من رازفان مارين، ليؤمن انتصار فريقه.

بهذا الفوز، يحقق كالياري ثلاث نقاط ثمينة ويرفع من آماله في تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يعاني ليتشي من نتائج مخيبة في الآونة الأخيرة.

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