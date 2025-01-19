الكونفدرالية.. المصري يحسم الشوط الأول أمام بلاك بولز بهاتريك فخر الدين بن يوسف

انتهى منذ قليل الشوط الأولى، من المباراة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بنظيره فريق بلاك بولز ، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

حيث سعى الفريق المصري خلال الشوط الأول بالسيطرة على الكرة وحسم المباراة في تسديد هدف سريع في الدقائق الاولى من عمر المباراة، إلا وإن اللاعب حسن علي اهدر ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة ال ١٥.

ليستطيع خلال الدقيقة ٢٢ احراز المصري هدفه الاول بأقدام اللاعب فخر الدين بن يوسف ، ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة ٤٢ ، وهدفه الثالث والهاتريك في الدقيقة ٤٥.

وجاء تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية كالآتي: حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد هاشم - خالد صبحي - حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف - سامادو أتدجيكو - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن - عبدالرحيم دغموم.

وغاب عن مباراة المصري البورسعيدي أمام فريق بلاك بولز عدد من اللاعبين ،جاء على رأسهم كلا من ميدو جابر بسبب إصابته بشرخ في مشط القدم ، ومحمد الشامي بسبب إصابته بعد المباراة الأخيرة للمصري امام فاركو بقطع في الرباط الصليبي .

في الوقت الذي استعيد فيها الفريق جهود اللاعب كريم العراقي الظهير الأيمن والذي غاب بسبب الإيقاف بسبب حصوله على اكثر من بطاقة صفراء.

ويدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من الكاميرون، حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

ودخل النادي المصري البورسعيدي المباراة محتالا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط.

لتصبح هذه المباراة رهان للمصري نظرا لان الفرق الثالثة تمتلك فرصة التأهل.