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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتقدم على أنيمبا بهدف في الشوط الأول

الزمالك
الزمالك
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تقدم فريق الزمالك على نظيره أنيمبا النيجيرى، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة بينهما الآن على معلب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أحرز اللاعب مصطفى شلبى الهدف الأول فى الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء.
وشهد الشوط الأول سيطرة الفارس الأبيض على بطل نيجيريا، وترجم سيطرته إلى أهداف، ونجح فى فرض أسلوب لعبه على أنيمبا.
وتأهل فريق الزمالك إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، محتل صدارة المجموعة الرابعة، وذلك بعد الفوز على بطل موزمبيق فى الجولة الخامسة.

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