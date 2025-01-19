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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى

بالأشتراك مع الأوقاف والتضامن..

مديرية أوقاف كفرالشيخ
مديرية أوقاف كفرالشيخ
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أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع معربًا عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، على دعمه المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ حوالي 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة، وجاري إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشبخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ مديرية أوقاف كفرالشيخ توزيع 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ