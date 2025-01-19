وزير الدفاع الإسرائيلي: المحتجزات المفرج عنهن عدن إلى أحضان عائلاتهن

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن المحتجزات الإسرائيليات اللاتي تم إطلاق سراحهن من قطاع غزة قد وصلن إلى الأراضي الإسرائيلية المحتلة، حيث أعرب عن سعادته بعودتهن إلى أحضان عائلاتهن.

وكتب الوزير يسرائيل كاتس في تغريدة على موقع "إكس" قائلًا: "عادت رومي ودورون وإميلي إلى المنزل. إنها لحظة أمل لأمة بأكملها تحتضنهم الآن وعائلاتهم في قلوبهم".

وأضاف: "دولة إسرائيل لن تهدأ ولن تصمت حتى يعود كل مختطف إلى بيته، الأحياء إلى عائلاتهم والذين ليسوا بين الحياة والدفن".

الجيش الإسرائيلي يؤكد نقل المحتجزات المفرج عنهن وتقييمهن طبيًا

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يجري حاليًا نقل الرهائن الثلاثة المفرج عنهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في غزة.

وأوضح في بيان له أن الرهائن يرافقهم قوات خاصة من الجيش والشاباك لدى عودتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعن لتقييم طبي أولي.

تجمعات في تل أبيب بانتظار وصول الرهائن

وقد تجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا)، وإميلي ديماري (28 عامًا)، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا).

حماس تسلم المحتجزات للصليب الأحمر

أفاد مصدر في حركة حماس بأن كتائب القسام سلمت 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة، وذلك ضمن صفقة التبادل.

حماس

جهود مصرية وقطرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

يذكر أن مصر قد نجحت بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميًا، الأحد، بعد تأخير دام ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المحدد، بسبب بعض التعقيدات في اللحظات الأخيرة التي كادت أن تعرقل تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، نتيجة لتأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.