خبير: عدد ركاب السكة الحديد ارتفع من 1.2 لـ2 مليون في 2024

قال الدكتور محمد أمين، خبير النقل واللوجستيات، إن طريق الصعيد الصحراوي الغربي طريق عملاق، وهو بداية مشروع كبير لربط التجارة ما بين مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا الطريق سيكون بادرة لضخ استثمارات جديدة لإعداد تجارة حرة ما بين مصر وغرب أفريقيا، ومن المتوقع أن يمتد هذا الطريق لـ"كيب تاون"، وهذا الطريق سيكون موازيا لقناة السويس.

وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "تحيا مصر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، أن السكة الحديد كانت في حالة سيئة للغاية، ولكن الفريق كامل الوزير وزير النقل قام بإعداد خطة شاملة لتطوير السكة الحديد، حيث اهتم بالورش، والبنية التحتية وتطوير منظومة الإشارات وتطوير العنصر البشري.

وأوضح أن عدد ركاب السكة الحديد في 2024 كان يُقدر بـ1.2 مليون راكب، وفي 2024 ارتفع العدد لـ1.5 مليون راكب، والمستهدف ارتفاع هذا العدد لـ2 مليون راكب، مضيفًا أن البضاعة التي كانت تُنقل عن طريق السكة الحديد في 2014 كانت 5 ملايين طن، وفي 2024 ارتفعت لـ8 ملايين طن، والمستهدف رفع هذا الحجم لـ13 مليون طن.

